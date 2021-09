Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti are o singura premiera in aceasta stagiune - pe 15 octombrie, spectacolul "Chirita", in regia lui Gigi Caciuleanu.

"A trebuit sa anulam lucrul la doua premiere pe care speram sa le avem in cursul acestui an din cauza faptului ca nu am avut si nu avem in continuare banii necesari pentru realizarea lor. Jucam in mod curent, in toate salile, spectacole din repertoriu, pentru ca asa cum se stie Teatrul National are un repertoriu foarte bogat, asadar avem cu ce sa ne tinem aproape publicul spectator care, din fericire, in ciuda conditiilor…