Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Gabriel Avramescu, președinte al PNL Buzau, precizeaza ca, in noua sesiune parlamentara inceputa saptamana aceasta, rezolvarea problemelor legate de facturile mari la utilitați va fi o prioritate. „Masurile pentru stoparea creșterii prețurilor la facturile pentru utilitați – o prioritate…

- 70.000 de euro, factura la gaz și electricitate la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Directorul artistic al instituției, Daniel Busuioc, spune ca a reușit sa obțina compensari de 20.000 de euro, dar se plange ca și așa facturile sunt mari și vor afecta marile producții care ar putea deveni…

- Facturile imense la gaze și energie electrica nu mai sunt doar o problema a consumatorilor casnici. Din pacate, tot mai multe instituții ale statului se plang de facturi tot mai mari in ultima vreme. Una dintre aceste instituții este și celebrul Teatru Național din București, care reclama sume extrem…

- Mai multe cladiri din subordinea Ministerului Culturii vor fi iluminate, luni, incepand cu ora 18.00, in culorile steagului national, cu prilejul celebrarii celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, potrivit news.ro. La eveniment vor participa: Palatul Culturii din Timisoara, Muzeul…

- Cu toate restrictiile pandemiei, Aeroportul Iasi urca in topul traficului de pasageri si depaseste Timisoara, fiind acum dupa Bucuresti si Cluj. Un vis mai vechi al celor de la Aeroportul Iasi s-a implinit taman pe fondul pandemiei. In 2021, prin aerogara ieseana au trecut mai multi pasageri decat prin…

- Intr-un an in care calatoriile internaționale au fost puternic afectate de pandemia de coronavirus care generat din nou restricții, publicația britanica The Guardian propune o lista de 21 de „destinații fabuloase” pe care le-au descoperit cititorii in 2021, locuri mai puțin știute și cunoscute publicului…

- DENT ESTET iși consolideaza poziția de lider pe piața de stomatologie, prin achiziția pachetului majoritar de acțiuni din clinica Oradent by dr. Costea Grupul ajunge, astfel, la un portofoliu de 14 clinici de excelența in 7 orașe din țara Oradent by dr. Costea este liderul pieței stomatologice din Bihor,…