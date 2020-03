Teatrul National Bucuresti roaga spectatorii sa nu-si ceara banii inapoi: Spectacolele vor fi reprogramate

Stiri pe aceeasi tema

- O parte a publicului din Ungaria a decis sa nu mai solicite banii pe biletele de la concertele si spectacolele de teatru amanate sau anulate, cu scopul de a sustine mediile culturale incercate de epidemia de Covid-19, scrie Le Figaro.

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Coronavirusurile sunt organisme fragile, cu o rezistenta redusa in mediu, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Din datele care se cunosc la acest moment, virusul se transmite in primul rand pe cale aeriana, adica prin picaturi de secretii respiratorii (in cursul stranutului,…

- Compania de car-sharing Uber Technologies Inc a prognozat ca va inregistra primul sau profit net trimestrial in ultimele trei luni ale acestui an, chiar daca in 2019 a consemnat pierderi de 8,5 miliarde dolari, iar pe ansamblul acestui an se asteapta la pierderi de peste un miliard de dolari, informeaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri, deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia". "Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul face eforturi pentru a atrage bani europeni in vederea constructiei autostrazii Sibiu-Pitesti. Dar ca, in orice caz, exista si alte surse de finantare pentru un astfel de proiect. Reamintim ca, din cauza problemelor de mediu prost gestionate…

- Guvernul a decis sa elimine mecanismul split TVA incepand cu data de 1 februarie 2020. Deja firmele nu se mai pot inscrie in registrul split TVA, iar banii din conturile in care taxa s-a achitat defalcat vor fi returnati societatilor platitoare, in termen de 10 zile de la aplicarea modificarilor legislative.…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…