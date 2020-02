Teatrul Municipal „Bacovia”: Un spectacol viu, sensibil, imaginativ

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal “Bacovia” va invita vineri, 14 februarie, și duminica, 16 februarie, la premiera absoluta, in Romania, a spectacolului ”Sambata Gandhi tacea”, dupa Anastasia Bukreeva, in regia lui Aleksandr Ogariov. Aceasta producție este cea de-a doua colaborare pe care creatorul rus o are cu Teatrul…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a intervenit, luni seara, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, atragand atenția asupra problemelor de mediu care greveaza, in Romania, construcțiile de drumuri și autostrazi. “In fața provocarilor de mediu avem nevoie de soluții durabile pentru construirea…

- Daca pana acum nu ați ințeles care este jocul politic in Romania, nici nu o sa mai ințelegeți vreodata. Ce facem noi de 30 de ani? Batem pasul pe loc. Din cand in cand mai schimbam puțin ritmul, dar, in esența, rezultatul este același. Nu ne-am mișcat și nici nu o sa ne mișcam din […] Articolul Fiecare,…

- Almanahul dictionar al presei din Romania si a celei romanesti de pretutindeni (1926) ne prezinta o interesanta poveste a unui ziar aparent pro-bolșevic, tiparit de un grup de ofițeri ardeleni la Moscova in 1918. Conform publicației, care citeaza un almanah al presei din Ardeal, toata operațiunea ar…

- In ultimii 25 de ani am scris, dezbatut si analizat situatia invatamantului primar, gimnazial si liceal. Nu mai intru in amanunte, marturie stau cataloagele, notele si mediile de la evaluari, de la BAC si de la absolvirea liceelor. Acolo sunt. Astazi vreau sa vorbim impreuna despre invatamantul superior…

- Filiala Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) a organizat, marți, 26 noiembrie, un nou seminar de instruire pe probleme ale legislației fiscale din țara noastra. La evenimentul moderat de președintele filialei, Radu Faghiean, și de directorul executiv…