- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" va oferi unui grup de 20 de copii cu nevoi speciale, de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Suceava, posibilitatea de a viziona in regim gratuit spectacolul „Povestea regelui suparat pe clovn" de Matei Vișniec, care este programat ...

- Duminica, 26 septembrie, ora 15:30, in cadrul festivalului 6 ani de teatru la Suceava va avea loc o masa rotunda cu tema: Ion Caramitru și locul sau in cultura romana. Evenimentul este organizat in memoriam Ion Caramitru și se va desfașura in spațiul expozițional al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”…

- Cladirea Centrului Cultural al municipiului Suceava unde funcționeaza și Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a fost iluminata de Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului. Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ziua de 17 septembrie Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului, cu scopul de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astazi ca solicitat de la bugetul de stat o suma de 5,164 de milioane de lei pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”. ”La inceputul anului la discuțiile pe marginea bugetului de stat pe 2021 s-a stabilit ca din cota din impozitul pe venit de 65% a autoritaților…

- Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava a finalizat programul ”Festivalului de weekend” din perioada 24-26 septembrie eveniment care va marca implinirea a șase ani de la inființarea instituției teatrale in municipiul Suceava și care deschide stagiunea 2021-2022, chiar de ziua teatrului. Programul…

- In aceasta luna debuteaza noua stagiune la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Unul din evenimentele importante care se va sarbatori pe 24 septembrie il reprezinta implinirea a șase ani de la inființarea instituției teatrale. Potrivit conducerii Teatrului, momentul va fi marcat printr-un festival…

- Școala de vara „Bucuriile verii", aflata la a IV-a ediție, s-a desfașurat in aceasta luna, pe parcursul a doua saptamani, la Centrul Școlar de Educație Incluziva Suceava.„Bucuriile verii" este un proiect de voluntariat, coordonat de director prof. psihopedagog Gabriela ...

- 102 elevi din municipiul Falticeni care au obținut medii cuprinse intre 9 și 10 la Evaluarea Naționala și la Bacalaureat au fost sarbatoriți duminica dupa amiaza de catre comunitate la Gala Excelenței in Educație eveniment din cadrul Zilelor Falticeniului. Copiii au primit diplome de excelența și premii…