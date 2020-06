Stiri pe aceeasi tema

- Va era dor de un concert in aer liber? Ei bine, avem o veste buna. La sfarșitul acestei saptamani, mai precis sambata, 6 iunie, la Timișoara va avea loc primul concert, din perioada de pandemie, in Piața Libertații. Pe scena va urca trupa Cargo, iar in deschidere va canta o trupa de artiști locali,…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” pregatește pentru 10 iunie primul sau eveniment in aer liber, care va avea loc in curtea interioara a fostului cinematograf Arta. Concertul pregatit va conține melodii din tradiția muzicala maghiara.

- TURUL CICLIST AL SIBIULUI- DA, SE ȚINE!!! Ediția a zecea a Turului Ciclist al Sibiului se va desfașura in perioada 23 – 26 iulie 2020, au anunțat organizatorii competiției de categoria 1 UCI Europe Tour, competiție care, in condițiile pandemiei SARSCov2, deschide sezonul de ciclism la nivel global.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat ca in centrul orasului va fi organizat, in week-end-ul viitor, un concert in aer liber, cu respectarea tuturor recomandarilor venite de la autoritatile centrale. Concertul va fi sustinut in Piata Libertatii, iar pe scena sunt invitate sa cante…

- Altarul unde se vor oficia slujbele, in aer liber, la Catedrala Mitropolitana din Timișoara va fi in partea stanga a lacașului de cult, in urmatoarea... The post Slujbe in aer liber la Catedrala Mitropolitana din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Doctorul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, a subliniat cat este de important sa știm sa folosim corect maștile de protecție și manușile, pentru a ne proteja impotriva coronavirusului. Medicul a explicat, la Antena 3, ca manușile, in special, sunt…

- Un jandarm din Timișoara a fost omul potrivit, la locul potrivit. Aflat in afara programului, omul legii a prins un hoț, pe care l-a depistat chiar atunci cand sarea gardul unei case din Calea Șagului. Jandarmul se afla in mașina sa, pe o strada din Calea Șagului, atunci cand a observat un barbat care…

- Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin din Timișoara, aflat in subordinea Consiliului Județean Timiș, vine in sprijinul micuților care sunt nevoiți sa stea acasa in aceasta perioada. Astfel, Calin Dobra, șeful CJ Timiș, a anunțat ca instituția de cultura va oferi spectacole online, incepand de astazi.…