Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a avut o intalnire, marti, 28 ianuarie, cu reprezentantii a opt asociatii din Romania care implementeaza proiecte privind dezvoltarea durabila si care au primit cofinantare de pana la cinci mii de euro, in urma unui apel la proiecte lansat in vara anului…

- Sambata, 30 noiembrie, a fost forfota mare in padurile din preajma comunei Branești. O „armata” de prichindei insoțiți de parinții sau profesorii lor a poposit aici cu un scop nobil: sa planteze copacei pentru a regenera o parte din foștii Codri ai Vlasiei. A fost o desfașurare de forțe impresionanta,…

- Copiii aflați in plasament in zece case de tip familial, structuri rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu, au avut bucuria de a se intalni cu Moș Craciun sambata, 14 decembrie 2019, la Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu. Evenimentul a fost organizat…

- Bucureștenii respira un aer de doua ori mai toxic decat limita europeana admisa. Consecințe pentru sanatate Respiram aer toxic, uneori și de doua ori mai poluat decat limita europeana impusa. Se întâmplă în capitala României, iar adevărul a fost scos la iveală…

- Copii cu nevoi speciale din patru județe s-au intrecut in dans la Timișoara. Festivalul „Uniți prin pași de dans” a ajuns la cea de-a III-a ediție. The post Si copiii cu nevoi speciale stiu sa danseze appeared first on Renasterea banateana .

- In decembrie, luna cadourilor și a faptelor bune, timișorenii sunt chemați sa doneze sange pentru a le salva viața copiilor internați la Secția de Hemato-Oncologie. Apelul este facut de Asociatia „Academia Mamicilor din Timișoara” și de Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Timișoara. Asociatia…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an.Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane…

- Lugojul este al doilea oras liber de dictatura comunista din tara. Pentru a marca aniversarea a 30 ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989, Asociatia de revolutionari “16-21 Decembrie 1989” a solicitat Primariei Lugoj acordarea titlului de “Cetatean de Onoare” unor revolutionari,…