Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul "Stela Popescu" se va redeschide pentru public pe 14 mai, cu spectacolul "Ceapa" de Aldo Nicolaj, a afirmat actorul Cristian Sofron, managerul institutiei. "Noi revenim pe scena vinerea urmatoare, pe 14 mai, cu spectacolul 'Ceapa' de Aldo Nicolaj, o comedie frumoasa, cu note grave. Deocamdata…

- Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timisoara isi redeschide portile pentru public, miercuri, de la ora 19,00, in Sala Studio a teatrului, odata cu premiera spectacolului "Doar lejer", regizat de Kedves Emoke. Conform unui comunicat de presa al teatrului remis marti AGERPRES, patru personaje,…

- Scena muzicala timișoreana a oferit o serie de motive de mandrie de-a lungul anilor. Inainte de Revoluția din 1989 aici s-a coagulat o mișcare care a pus Timișoara pe harta rock-ului, dar și a jazz-ului. Lucrurile bune au continuat și la inceputul anilor ’90 cand zona muzicii underground s-a cristalizat…

- Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi este in aceasta saptamana gazda a doua premiere, una dintre acestea fiind "Trei piese triste" dupa Maurice Maeterlink, un nou proiect al regizorului Radu Afrim. Premiera noii productii "Trei piese triste" dupa Maurice Maeterlink, cel mai important…

- Spectacolul "Bull" de Mike Bartlett, in regia lui Silviu Debu, va fi prezentat in premiera pe 11 si 19 martie, la Teatrul Mic, Sala Studio - Gabroveni 57. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, spectacolul este inclus in cadrul Programului "Teatru pentru actori... si numai…

- Teatrul "Regina Maria" prezinta vineri seara, in Sala Arcadia, premiera la scena a spectacolului "Sarpele in iarba", de Alan Ayckbourn, regia artistica fiind semnata de Sebastian Lupu, dupa ce spectacolul a fost creat prima data pentru mediul online, fiind un proiect pionier, adaptat cerintelor pe care…

- Prima premiera la scena a Naționalului sibian, „O zi de vara”, marcheaza proiectul regizoral de debut al Ofeliei Popii pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu. Spectacolul, care ii are in...