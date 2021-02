Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul se afla pe primul loc in topul zonelor cu cele mai multe infectari (413 raportate vineri de GCS), insa capitala este pentru a treia zi in scenariul galben, cu o incidenta de 2,57 de cazuri / 1.000 de locuitori in ultimele 2 saptamani, astfel ca bucurestenii se asteapta la relaxarea restrictiilor.Pe…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș, informeaza Mediafax. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Bucureștiul intra in scenariul galben. Rata de infectare a coborat…

- Iarna și-a intrat cu adevarat in drepturi in cea de-a doua saptamana din luna ianuarie! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de ninsori abundente in mai multe județe ale țarii! Bucureștiul este sub zapada!

- Parcul Elisabeta Rizea situat pe Bulevardul Poligrafiei, langa Piata Presei Libere, isi va redeschide portile pentru public astazi, 31 decembrie 2020. La eveniment vor participa primarul Clotilde Armand, consilieri locali ai Sectorului 1 si reprezentanti ai administratiei locale. In conditiile in care…

- Capitala a raportat din nou cele mai multe infectari Foto: Arhiva/ MApN Bucureștiul a raportat din nou cele mai multe persoane nou infectate - peste 1.000. La incidența infectarilor este depașit de județul Ilfov, care a ajuns la 7,15 cazuri la mia de locuitori în ultimele…

- Bucurestiul va trai periculos ultimele zile ale acestui an, sub amenintarea unei posibile decizii de carantinare a metropolei. Ultimele trei zile au adus un numar foarte mare de infectari cu COVID-19, la fiecare 24 de ore, ce a variat intre 1.946, marti si miercuri, si 1.762, joi, ce a adus multa ingrijorare…

- Mafia gunoaielor sufoca Bucurestiul. Camora de Bucuresti isi intinde tentaculele si in tara Bacau, Valcea, Aeroportul Otopeni, Buzau, Neamt si alte orase The post VIDEO Marți, la Culisele statului paralel: Cum au ajuns Bucureștiul și alte orașe la mana „frației gunoaielor" appeared first on Realitatea…

- Trenuri Metropolis, produse de Alstom, asemanatoare celor din Sidney, vor circula si pe magistrala 5 de metrou din Bucuresti, prima garnitura urmand a fi livrata in mai putin de 30 de luni de la semnarea contractului, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al Alstom pentru…