Teatrul ieftin privind “ASASINAREA” lui Liviu Dragnea! Dupa cum ma stiti de peste 20 de ani, eu nu stiu sa scriu pentru prosti si lucrez intotdeauna cu “materialul clientilor”, fapte si informatii certe. Asa cum am declarat si in emisiunea lui Doru Maries, pe NASUL TV, toate informatiile mele si “desfasurarile de dupa” converg spre o singura concluzie : “Evenimentele din 10 August” au fost organizate, folosind abuziv DIASPORA, in beneficiul a doi oameni : Dragnea si Iohannis ! Dragnea sa isi multumeasca electoratul (“Bine le-a facut ca i-a batut pe violentii din Diaspora ca au navalit sa dea o lovitura de stat, cu agenturili lor!”) iar Iohannis sa… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a catalogat evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, ca fiind o tentativa de lovitura de stat esuata, catalogand drept iresponsabila atitudinea presedintelui Iohannis legat de acele evenimente.

- BUCUREȘTI, 11 august, Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Evenimentele violente din Piața Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi încadrate în nicio forma de democrație, diferențele de opinie nu pot justifica niciodata violența", declara Dragnea. © AFP 2018 / Daniel MihalescuBiserica…

- BUCUREȘTI, 11 august, Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Evenimentele violente din Piața Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi încadrate în nicio forma de democrație, diferențele de opinie nu pot justifica niciodata violența", declara Dragnea. © AFP 2018 / Daniel MihalescuBiserica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarant, sambata, ca este "inacceptabil" ca in fata cladirii Guvernului "grupuri organizate, sprijinite de Opozitie si de seful statului, sa atace ordinea...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia iși exprima ingrijorarea fața de turnura luata de protestul de ieri."Evenimentele violente din Piața Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democrație. Diferențele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminica, faptul ca ar exista un document pregatit de mai multi lideri PSD , care sa il acuze pe seful statului de inalta tradare, sustinand ca nu isi doreste sa se ajunga acolo, dar nu este imposibil.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nici el si nici PSD nu-i opresc pe cei care au anuntat organizarea pe 10 august a unui miting al romanilor din Diaspora sa-l desfasoare, dar a opinat ca nu va fi un miting de un milion de persoane asa cum s-a transmis.

- In Capitala, mobilizarea la protest este facuta pentru ora 18.00, in Piata Victoriei. In cadrul evenimentului "Cod rosu de OUG" creat pe Facebook peste cinci mii de persoane s-au aratat interesate si aproape trei mii au precizat ca vor participa. "SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi…