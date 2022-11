Stiri pe aceeasi tema

- Trei pompieri din orasul Carei, care iesisera din tura, au salvat doua persoane aflate intr-o casa cuprinsa flacari, duminica dimineata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare.

Foto: Hotnews Critic și istoric literar, editor, eseist și profesor universitar, membru al Academiei Romane și președinte al acestui for prestigios, Eugen Simion lasa in urma o opera de excepție. Mai multe despre viața, opera și cariera sa didactica puteți citi aici .

"Cutremurul nestiut", regia si scenariul Carmen Lidia Vidu, un spectacol despre deciziile luate de Nicolae Ceausescu dupa cutremurul din 1977, va avea premiera pe 23 octombrie, de la ora 19,00, la sala Studio a Teatrului Odeon, din Capitala, informeaza Agerpres.

Budai: Pensiile ar putea crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie Foto arhiva- Agerpres Pensiile ar putea crește cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie, anul viitor, a declarat ministrul muncii și solidaritații sociale, Marius Budai. Invitat la radio România Actrualitați, el a precizat ca…

Primul spectacol invitat in stagiunea 2022-2023 a Teatrului "Gong" il aduce la Sibiu pe cunoscutul actor Luciano Rosso, in cea mai noua productie a sa - "Apocalipsync". Spectacolul va fi prezentat joi, 15 septembrie si vineri, 16 septembrie, de la ora 19.00, potrivit news.ro

- In perioada 14 septembrie – 7 octombrie spectacolul „497”, produs de Ansamblul „Taban Tancegyuttes” din Bekescsaba (Ungaria) și Compania de Teatru „Aradi Kamaraszinhaz” ajunge la...

- Sa auzi și sa nu iși vina sa crezi! Ministrul sportului, de la ONG-ul UDMR, și-a motivat absența de la sosirea canotorilor campioni prin faptul ca …nu a fost invitat! Practic, ministrul Sportului a declarat ca habar nu avea de evenimentele ce țin de domeniul sau de activitate: 5 medalii de aur și 3…