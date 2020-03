In contextul actual in care viața umana s-a mutat pe Internet, Teatrul „George Ciprian” le propune elevilor din județul Buzau sa raspunda creativ la situația fara precedent in care se afla omenirea. Astfel, ii invitam sa scrie o scurta poveste pornind de la propoziția „Viața s-a mutat pe Internet”- un raspuns creativ al „generației Internetului”. Ce ramane la fel și ce se schimba? Cine are de caștigat și cine are de suferit? Cine se adapteaza ușor și cine ramane in urma? Cum putem face in așa fel incat nimeni sa nu ramana in urma?