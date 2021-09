Teatrul de Vest are doi câştigători la concursul de dramaturgie RESITA – Recent au fost jurizate lucrarile trimise, in perioada urmatoare cea mai buna piesa urmand sa fie montata pe scena teatrului resitean! Proiectul cultural „Resita-500“ dedicat aniversarii in acest an a 250 de ani de industrie la Resita incepe sa prinda contur. Este vorba de proiectul co-finantat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN), castigat de Teatrul de Vest si Asociatia Tais. O prima etapa a fost concursul de dramaturgie SF sub genericul „Cum vezi viitorul“, care a avut termen limita de trimitere a lucrarilor saptamana trecuta, in 15 septembrie 2021. Din cele cinci lucrari… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

