- Celebrele parcuri terasate din Peterhoff, construite dupa modelul celor din Versailles, și-au redeschis porțile la Sankt Petersburg, pentru turiști. Vizitarea lor se face cu respectarea normelor de distanțare sociala și doar pe baza de bilete elctronice și in intervale orare prestabilite dinainte…

- Astazii, 11 iunie, Memorialul Inchisoarea Pitesti se va deschide dupa o lunga pauza provocata de pandemia de noul coronavirus. „Astfel vizitatorii pot trece pragul fara programari prealabile dupa programul urmator: Joi – marți (miercuri inchis) 11:00 – 14:00 14:00 – 15:00 (pauza de curațenie) 15:00…

- In aceasta dimineața Palatul Culturii și-a deschis porțile și iși aștepta cu drag vizitatorii. Deși cladirea este inca in renovare, se vor redeschide vizitatorilor Sala Oglinzilor, Sala de Concerte, Expoziția Art Nouveau, salile memoriale Dr. Bernady și Emil Dandea, precum și holul Palatului. Muzeul…

- Colosseumul din Roma si cateva dintre bijuteriile culturale ale Italiei si-au redeschis luni portile dupa aproape trei luni de la inchiderea lor in contextul pandemiei de coronavirus, in ceea ce poate fi considerat drept primul pas spre normalitate, relateaza EFE. Prin redeschiderea Colosseumulului,…

- Guggenheim din Bilbao a devenit luni primul mare muzeu care si-a redeschis portile in Spania, unde masurile de relaxare a restrictiilor vizeaza deja peste 70% din populatie care s-a putut bucura de plaje si de restaurante, relateaza AFP potrivit Agerpres. Muzeul Guggenheim, din Tara Bascilor (nord),…

- Situl arheologic Pompeii, inscris in patrimoniul mondial UNESCO, si-a redeschis marti portile, a constatat un jurnalist AFP. In aceasta prima zi de redeschidere dupa doua luni si jumatate de carantina si de inchidere a tuturor locurilor publice, jurnalistii si ghizii au fost prezenti in numar mai mare…

- Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" din Tulcea s-a redeschis, marti, dupa ce isi suspendase activitatea din data de 10 martie, in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Potrivit unui anunt publicat pe retelele de socializare, s-au redeschis sectiile Limbi straine, Imprumut carte copii si Imprumut…