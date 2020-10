Teatrul de Stat Constanta angajeaza economisti si referent de specialitate

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul idealSEF RAION SEF ADJUNCT RAION: studii medii superioare; engleza nivel mediu; experienta in vanzare articole de copii puericultura constituie avantaj; cunostinte operare calculator: Microsoft Office; abilitati avansate de analiza si negociere. CONSULTANTI VANZARI: minim studii medii experienta…

- Comuna Primariei Agigea organizeaza concurs in baza legii, la sediul sau din comuna Agigea, strada Bujorului nr. 11, judetul Constanta, in data de 15.10.2020, ora 10:00 ndash; proba scrisa si in data de 19.10.2020, ora 14:00 ndash; interviul, pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante…

- Liceul Teoretic George Calinescu din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de ingrijitoare, fiind vorba de un post.Concursul se va desfasura astfel: Proba scrisa in data de 12.10.2020, ora 09.00 Proba practica in data de 12.10.2020, ora 10.30 Proba interviu in data…

- SRI face angajari. Serviciul Roman de Informații angajeaza oameni fara studii superioare. Instituția cauta sa angajeze mai mulți cunoscatori de limbi straine, printre care araba, chineza, ebraica, rromani și rusa. Cei care vor sa aplice pentru a ocupa un post nu trebuie sa aiba studii superioare. SRI…

