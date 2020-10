Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Comedie lanseaza o serie speciala de conferinte-dialog online, ocazie cu care vor fi abordate subiecte de actualitate pentru teatrul romanesc, in contextul pandemiei. In aceasta stagiune aniversara 60, Teatrul de Comedie propune spectatorilor intalniri unice nu doar in sala de spectacol,…

- La Teatrul Avangardia, piesele de microteatru sunt scenete filmate cu o durata de aproximativ 20 de minute. Este mentinut contextul in sensul ca, in societatea corporatista, cosumerista, digitalizata, o persoana care lucreaza online isi poate asigura o pauza de relaxare prin doar cateva click-uri si…

- Antreprenoarea Anca Negescu, fondatoarea galeriei de arta și bijuterie contemporana POD Place Of Display, a lansat un nou proiect in industria creativa: Curandera.ro, magazin online de bijuterie contemporana minimalista in serie mica. Dezvoltat in timpul starii de urgența, acesta cuprinde o prima colecție…

- Actorul și juratul de la o emisiune de voci, este fericit. Și asta prentru ca fiul sau cel mare, Radu Ștefan este de ieri student la actorie. Tanarul a jucat deja in cateva videoclipuri dar și in piesa de teatru “Totul in gradina”, la Teatrul de Comedie, iar acum este... The post Fiul cel mare al lui…

- MTH Digital lanseaza MTH Digital Academy, un program intensiv de cursuri de digital marketing timp de 2 saptamani 90% din portofoliul de clienți al agenției este reprezentat de magazine online șiretaileri care vand online Cifra de afaceri a agenției a crescut cu 40% pe perioada pandemiei MTH Digital,…

- ​În contextul generat de pandemia cu noul coronavirus, antreprenorii în serie Sergiu Biriș și Andrei Dunca, fondatori ai platformei Trilulilu, lanseaza proiectul Eventmix.live, platforma prin care organizatorii de evenimente pot organiza online, pe site-ul propriu, conferințe, workshopuri,…

- Sunt chiar etapele pe care le parcurg persoanele izolate la domiciliu in timpul pandemiei, emotiile si trairile lor, neputand sa isi mai desfasoare activitatea ca pana atunci. Nu in ultimul rand, este teoretizat fenomenul teatral, la granita cu cinematografia si in contextul in care teatrul nu mai poate…

- Festivalul internațional de comedie Film 4 Fun se muta anul acesta online. A 12-a ediție a evenimentului cinematografic anual, gazduit tradițional de stațiunea montana Sinaia, va avea loc, in mod excepțional, pe site-ul festivalului, Film4Fun.ro, in perioada 30 iulie – 2 august 2020. „Festivalul de…