Stiri pe aceeasi tema

- Vineri,8 Iulie 13:00 Dreambuilders – Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:00 Thor: Love and Thunder 3D – Actiune, Aventuri, Fantastic, Premiera, AP12 13:30 Minions: The Rise of Gru – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 14:00 Thor: Love and Thunder 3D – Actiune,…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța cu bucurie premiera spectacolului „LA CENERENTOLA sau CENUȘAREASA, povestita altfel dupa Gioachino Rossini” a secției Animație. Primele doua reprezentații vor avea loc in zilele de 2 și 3 iulie a.c., de la ora 11.00. Scenariul acestui spectacol dedicat intregii familii…

- Vineri,24 Iunie 13:00 Lightyear (dub)3D – Animatie, Aventuri, Familie, Fantastic, SF, Normal, AG 13:20 Fireheart – Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 13:40 Dreambuilders – Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Normal, AG 14:00 Chickenhare and the Hamster of Darkness –…

- Luat de valul unei sinceritați trucate, ministrul politruc al Educației noastre suferinde declara ca s-a ajuns la un „punct de minim” al calitații invațamantului. De fapt, in țara in care nu-i pregatim pe copii pentru integrarea in societate, ci pentru obținerea unor diplome amagitoare la concursuri-șușanea,…

- Pe scena Cinema Capitol, din Onești, se va juca, luni, 30 mai, de la ora 20,00, un spectacol despre condiția umana, un spectacol pe cat de comic, pe atat de tragic, un spectacol despre naivitate, nebunie și dragoste: „Insomniacii”. Piesa, pe un text de Mimi Braescu, ii aduce in fața publicului pe Florin…

- Promoția 2022 a Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau, secția coregrafie, iși va prezenta lucrarile de atestat in cadrul unui spectacol susținut sambata, 7 mai, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal Bacovia. In cadrul acestui eveniment 9 elevi vor evolua in fața unei comisii de evaluare…