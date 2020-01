Stiri pe aceeasi tema

- Doua vrajitoare care au șantajat o femeie ca ii vor face ritualuri magice, in urma carora ea și familia sa va muri, in cazul in care aceasta din urma nu le ofera suma de 17.000 de euro, au fost reținute de polițiștii Capitalei, ele fiind suspecte de șantaj și inșelaciune.Politistii Capitalei…

- In weekend-ul 11-12 februarie are loc prima licitație cu prețuri descrescatoare. Cu suport organizatoric Artmark și sub brandul Hanul cu Tei, se pune in vanzare stocul de arta romaneasca, de arta europeana și de bijuterie al unei galerii cunoscute din București. Data de 11 aduce o licitație dezvelita…

- FOTO – Arhiva Ministerul Sanatatii anunta ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timisoara, Constanta si Bucuresti, insa au fost infirmate, scrie Mediafax. Institutia precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflati in China, care vor ateriza marti…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca lucrarile de reparații și consolidare la podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara București - Constanța, la km 4+327 (Pod Constanța) nu au fost intrerupte, contractul este in derulare, pana in prezent fiind efectuate lucrarile de intervențiile…

- Universitatea Politehnica din București lucreaza la certificarea unui sistem unic in lume, care ar putea emite avertizari de seism cu cel puțin patru ore inainte de declanșarea cutremurului. Sistemul a fost pus la punct de grupul Ionoterra, un consorțiu de cercetatori și companii din Romania, Israel…

- Lunga așteptare a lui Klemm ia sfarșit Senatul american urmeaza sa voteze luni, 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției. Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american…

- Un proiect de amenajare peisagistica, in valoare totala de 8.513.194 de lei, se afla pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Capitalei. Lucrarile de constructii-montaj ar urma sa se realizare in opt luni. Potrivit referatului de aprobare, proiectul vizeaza o serie de lucrari precum:…

- Fondul Monetar International (FMI) a estimat, in perspectivele asupra economiei europene lansate miercuri, o prognoza stabila pentru economia Romaniei, cu o creștere economica de 4% pentru anul in curs și o inflație de 4,2%. Prognozele sunt același cu cele anuntate la finele lunii august, dupa vizita…