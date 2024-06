Stiri pe aceeasi tema

- Cracovia, al doilea oraș ca marime din Polonia, se confrunta cu o problema majora: turiștii beți care provoaca haos in centrul istoric. Satui de scandal, localnicii nemulțumiți dau in judecata orașul.

- Clubul UTA Arad a anunta, vineri, ca a obtinut serviciile fostului international Cornel Rapa.Fundasul lateral se alatura lotului condus de Mircea Rednic dupa sase ani petrecuti in Polonia, la Cracovia, unde a purtat si banderola si este recordmanul all-time de prezente.

- Patrunjelul are prețuri astronomicePrețurile patrunjelului au atins cote alarmante in Polonia, devenind comparabile cu prețul mușchiului de porc din magazinele de discount. Maciej Kmera, expert de la piața angro din Bronisze, langa Varșovia, a explicat ca in timp ce legumele și fructele tinere devin…

- In 1 iunie, de Ziua Copilului, in Timișoara au loc evenimente diverse de care va puteți bucura, de la mic la mare. Aceasta zi speciala aduce cu ea spectacole de magie și teatru, povești despre gradinarii prințeselor, petreceri, jocuri in aer liber, mers pe picioroange, ateliere de creație și multe alte…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat unul din cele cele mai mari evenimente de afaceri din sistemul cameral romanesc și european, cu participarea a șapte țari: Turcia, Germania, Italia, Polonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Romania. Desfașurat sub motto-ul „Sa conectam Europa…

- 11-12 mai: Festivalul concurs de muzica pop pentru tineri și studenți „Voices”, la Alba Iulia. PROGRAM Festivalul concurs de muzica pop pentru tineri și studenți „Voices”, la Alba Iulia. La Casa de Cultura a Studenților din municipiul Alba Iulia are loc, in weekendul 11-12 mai, cea de-a XII-a ediție…

- Panica in noaptea trecuta pentru pasagerii unui zbor care a plecat dintr-un oraș din Polonia spre Hurghada, in Egipt. Planul rosu de interventie a fost activat dupa o amenintare cu bomba prin telefon, care s-a dovedit in cele din urma falsa. Aeronava care venea de la Wroclaw a aterizat de urgenta la…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a aterizat joi seara pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” din Suceava și a tranzitat județul spre Ucraina. Volodimir Zelenski a participat in cursul zilei de joi la a IX-a editie a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) care a avut loc la Vilnius,…