Teatrul Arlechino se redeschide în week-end (Eveniment) Din cauza pandemiei, doar 37 de spectactori vor intra in sala cu o capacitate de 100 de locuri Din acest weekend, Teatrul Arlechino isi va redeschide portile pentru cei mai mici spectatori brasoveni. Spectacolul de redeschidere, care va avea loc sambata dimineata (3 octombrie 2020), de la 10:30, va fi „Un arici mofturici”. Cei care nu vor putea prinde un loc intre primii 37, atatia cati au voie la un spectacol, vor putea vedea... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

