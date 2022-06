Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat in premiera Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in finala desfasurata pe Stadionul Rapid-Giulesti din Capitala. Sepsi OSK a facut un meci mai bun si a castigat meritat, prin golurile marcate de Marius Stefanescu…

- Teatrul „Tamasi Aron” din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei „Artisti romani pentru artisti ucraineni”, initiata de UNITER, cu spectacolul „Cartoforii / Jucatorii de carti”, de Nikolai V. Gogol, informeaza conducerea institutiei. Spectacolul, regizat de Zakarias Zalan, va avea loc in data de 26 mai,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Botosani au obtinut calificarea in barajul din play-out pentru Europa Conference League, dupa victoriile obtinute luni in etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Rapid, care a fost multa vreme lider in play-out, a pierdut la CS Mioveni. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe…

- Dramaturgul Rodrigo Garcia va avea, saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe, o intalnire cu publicul, in cadrul unui eveniment organizat de Teatrul „Andrei Muresanu”, a anuntat, marti, conducerea institutiei. Rodrigo Garcia este, printre altele, autorul textului „Gradinarit uman”, pe baza caruia regizorul…

- Peste 15% din populatia municipiului Sfantu Gheorghe s-a autorecenzat in cele peste trei saptamani de cand a inceput acest proces, procentul fiind peste media nationala, a declarat joi, primarul Antal Arpad. Acesta estimeaza ca in prima etapa a recensamantului populatiei, care a inceput pe 14 martie…

- Experiențe, spectacole, intalniri și, bineințeles, multe carți bune ii așteapta pe toți cei care vor vizita in ultimul weekend din luna mai prima editie a Targului de carte și Festival de literatura contemporana SepsiBook, au promis organizatorii evenimentului in cadrul unei conferințe de presa, susținuta…

- La Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe are loc astazi, 21 martie, la ora 17.30, lansarea volumului „Psihopatul din viața mea” a carui autor este Consuela Banciu, psiholog clinician. De pe pagina de socializare a Consuelei Banciu aflam pentru cine și cu ce scop a scris aceasta carte. „Daca…

- In Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcuș (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), are loc astazi, 17 martie, de la ora 18.00, un concert cameral de excepție sustinut de Raluca Dobre, vioara, și Ioana Stanescu, pian. Programul pentru recital cuprinde 2 lucrari mai mari ca intindere,…