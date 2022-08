Teatru, sport, creativitate și iz de nostalgie, în weekend, la Iulius Town Sanatatea este cel mai dorit lucru pentru cei apropiați, iar in acest weekend, timișorenii au posibilitatea sa invețe cum sa acorde primul ajutor, la Iulius Town. Despre sanatate prin mișcare, dar și distracție, este și competiția de baschet masculin pentru care terenurile sportive se vor instala in parcul ansamblului mixt. „Cei trei purceluși” le vor povesti copiilor aventurile lor, care vor avea și prilejul de a-și exersa creativitatea prin ateliere de modelaj in lut. Pentru nostalgicii de toate varstele, tot in acest weekend, vor fi expuse piese de colecție și marturii din timpuri de demult. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agilitate, indemanare, miscari si driblinguri spectaculoase. Baschetul este unul dintre cele mai frumoase si populare sporturi, iar in acest final de saptamana, ai ocazia sa iti arati maiestria la Turneul de baschet 3x3, organizat in Iulius Town.

- In fiecare weekend, Iulius Gardens devine locul de intalnire al cinefililor, iar sfarșitul acesta de saptamana este dedicat comediilor. Ai de ales intre „The House”, „Get Hard” și „Life of the Party” sau cel mai bine ar fi sa le vizionezi pe toate pentru o porție sanatoasa de ras. Daca vrei o evadare…

- Iulius Gardens devine, in fiecare weekend, locul de intalnire al cinefililor, iar sfarșitul acesta de saptamana este dedicat comediilor. Filmele care vor relua sunt „The House”, „Get Hard” și „Life of the Party”. Daca vreti o evadare nu doar din cotidian, ci și de pe Terra, nu ratati Planetariul din…

- In weekend, in Romania se anunta niste temperaturi sufocante. Fix acum, duminica, in primul esalon, sunt programate doua partide la ore inumane: 12.00 (!) si 16.00. Ceea ce inseamna ca se va face efort intens, in conditii de risc maxim, contrar recomandarilor medicale.

- Incepe un nou weekend de vara, iar la Iulius Town te poti racori cu un cocktail fresh la o terasa, fie la o sesiune de shopping cu preturi promotionale. Mai mult, te relaxezi pe iarba in compania unui film bun sau sa ii faci o bucurie celui mic si ii oferi o intalnire cu fascinanta lume a povestilor…

- Incepe un nou weekend de vara, iar la Iulius Town va puteti racori cu un cocktail fresh la o terasa, fie la o sesiune de shopping cu preturi promotionale. Mai mult, va puteti relaxa pe iarba in compania unui film bun. Flight Cinema continua si in acest weekend, in Iulius Gardens si ii invita pe ...…

- Dupa o saptamana caniculara, weekend-ul se anunța racoros, cu evenimente fresh, atat in aer liber, cat și in interiorul Iulius Town. Expoziție cu 150 de exemplare de fluturi, filme in aer liber, ateliere de creație și teatru cu papuși pentru copii se regasesc pe agenda acestui weekend. Flight Cinema…

- Victor Rebengiuc urmeaza exemplul colegilor sai de breasla Alexandru Arșinel și Florin Zamfirescu. Marele actor și-a anunțat retragerea din teatru, la varsta de 89 de ani. Se pare ca starea de sanatate nu ii mai permite sa urce pe scena teatrelor din Romania.