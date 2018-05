Stiri pe aceeasi tema

- Un teatru care era in curs de renovare s-a prabusit miercuri seara in orasul San Miguel de Tucuman din Argentina, ucigand trei persoane si ranind alte doua, a precizat Politia locala, citata de AFP. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza…

- In statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vantului puternic ce a provocat prabusirea zidurilor mai multor case, a doborat stalpi de electricitate si a destelenit copaci. Aceste decese au avut loc la zece zile dupa o furtuna care a provocat moartea a peste 130 de persoane…

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- In elicopter se aflau noua persoane. Aparatul de zbor a cazut intr-o zona rurala la aproximativ 1,5 kilometri de un post de control frontalier.Agentiile de presa ruse au relatat ca doua dintre cele noua persoane aflate in elicopter au supravietuit impactului. Din primele cercetari se pare…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii."Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…