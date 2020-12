Teatru online ⎢ Ce spectacole vedem azi?

Stiri pe aceeasi tema

- La videoconferinta care va fi transmisa live de televiziunea Profit.ro TV, pe pagina si pe pagina de vor participa dezvoltatori imobiliari, primari, consultanti, experti in dezvoltare si mobilitate urbana. Evenimentul are ca teme principale: Dezvoltarea urbana in marile orase; Proiecte mixte de regenerare…

- Premierul considera însa în Bucuresti nu este nevoie de impunerea acestei masuri pentru oprirea cresterii. De asemenea, el a spus ca datele de la Cluj si Timisoara arata ca în aceste zone este „un platou si nu a existat o crestere semnificativa”…

- REȘIȚA – Ministrul de Interne a reușit ieri, in ședința de Guvern, introducerea principalei unitați sanitare din Caraș-Severin pe lista celor eligibile pentru o noua tranșa de fonduri europene! Mai exact, Spitalul Județean Reșița a fost declarat eligibil pentru apelul de proiecte “Consolidarea capacitații…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi seara, un memorandum prin care se aloca 62 de milioane de euro pentru crearea de capacitati medicale mobile, jumatate din aceasta suma fiind alocata catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar cealalta jumatate va fi utilizata pentru realizarea…

- The National Bank of Romania (BNR) released on Monday through its regional branches in Bucharest, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi and Timisoara a gold and a silver coin dedicated to the 200th anniversary of the birth of Prince Alexandru Ioan Cuza, the institution said in a release, according to AGERPRES.Featured…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, are cuvinte de apreciere apreciere pentru noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz. Traian Basescu spune ca așteapta de la noul primar al Timișoarei „sa termine cu lalaielile și mandolina” fostului edil. „Sa aiba o abordare nemțeasca in Timișoara și sa…

- La a treia lectie usturatoare servita de electorat in Bucuresti, Cluj, Timisoara fesenismului zis PSD (sau altfel) ar putea, in fine, invata si caracatita, si acea parte a Romaniei care inca nu e pe cale de a se vindeca, scrie Deutsche Welle pentru blogurile Adevarul.

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat in fața Gabrielei Firea. Realizat in parteneriat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde exit-poll-ul arata…