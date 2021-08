Teatrele de pe Broadway cer spectatorilor dovada vaccinării anti-Covid Teatrele de pe Broadway vor cere spectatorilor dovada vaccinarii anti-Covid pana cel putin la finalul lunii octombrie. De asemenea, spectatorii vor fi obligați sa poarte masca sanitara de protecție. Asociatia producatorilor a anunțat ca salile de spectacole urmeaza sa se deschida in curand. „Vaccinati-va si ne vom vedea in toamna”, a scris pe Twitter actorul Jeremy Jordan. Compozitorul Jason Robert Brown a fost de asemenea de acord cu aceasta decizie: „Corect. La asta am ajuns”. Exceptie de la regula vor face copiii cu varste sub 12 ani, care nu sunt inca eligibili pentru a fi vaccinati. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

