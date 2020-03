TEATRELE care transmit spectacole on-line

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a decis, in urma unei discuții cu inspectorii școlari, sa suspende toate olimpiadele școlare județene care urmau sa se desfașoare in perioada urmatoare, pentru a preveni raspandirea coronaviruslui, potrivit Hotnews.”Oricum ar fi, adica indiferent de decizia privindinchiderea…

- "Preventie, solidaritate si responsabilitate. Romania a decis masuri fara precedent pentru limitarea raspandirii COVID-19. Am convocat un Comandament de urgenta, la Bucuresti sunt pana in acest moment doua cazuri de coronavirus", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a propus si inchiderea…

- Intre Teatrul Național ”Lucia Sturdza Bulandra” București, una dintre cele mai renumite instituții teatrale din Romania și Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va fi incheiat un parteneriat de colaborare. Propunerea a venit din partea directorului teatrului bucureștean, Catinca Maria Nistor, și…

- O noua interventie SMURD in Republica Moldova. Elicopterul a aterizat pe stadionul colegiului Politehnic din Balt.Potrivit IGSU, elicopterul SMURD a transportat o femeie de 53 de ani din Spitalul Clinic Municipal Balti catre o institutie medicala din orasul Iasi, Romania.

- Din data de 31 Ianuarie 2020 domnul Daniel Robert Ionescu este reprezentantul județean al „Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operații” Brașov. „Ordinul Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii”a fost infiintat in februarie 2019 si reuneste sub emblema sa veterani, sub deviza ,,Fortes…

- Romania participa, pentru a treia oara, la Jocurile Invictus dedicate militarilor raniti in teatrele de razboi. Anul acesta, competitia va fi la Haga, iar Armata Romaniei si-a consturit deja echipa de eroi.

- Teatrele de balet din Romania se confrunta cu o criza a artistilor, motiv pentru care sunt nevoite sa angajeze balerini din strainatate, cum este si cazul teatrului de profil din Sibiu, care are doar trei romani dintr-un total de 40 de artisti, asta din cauza salariilor mici de la noi din tara, fata…

- "Ieri, la nivel national, s-au produs 15 accidente grave de circulatie, in urma carora 8 persoane au decedat, iar 12 au fost grav ranite", a anuntat, vineri dimineata, Politia Romana. Politistii au precizat ca au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie, fiind constatate 118…