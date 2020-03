Teatrele bucurestene din subordinea PMB isi suspenda spectacolele pana la finalul lunii martie Spectacolele de teatru programate pentru luna martie vor fi anulate, in cazul institutiilor de cultura aflate in subordinea Primariei Capitalei.



Decizia a fost luata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comunicata managerilor in cadrul Comandamentului de urgenta de luni dimineata.



Gabriela Firea, a anuntat totodata suspendarea activitatii institutiilor de cultura si a celor sportive aflate in subordinea Primariei Capitalei, mentionand ca managerii de spitale care nu respecta masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 risca sa fie demisi.





… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, aratat ca a scayut numarul și calitatea sesizarilor de la cetațeni și de la autoritațile statului și pune totul pe seama atacului din ultimii ani la adresa DNA dar și lipsa unui procuror șef la carma instituției de la plecarea Laurei Codruța Kovesi.”in acest…

- Loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Navale, contraamiralul Daniel Capatina, si a incheiat activitatea in Marina Militara Romana, dupa 40 de ani in care a servit Drapelul Romaniei.Cu acest prilej, vineri, 28 februarie, la sediul Statului Major al Fortelor Navale din Bucuresti s a desfasurat…

- "Cred ca o calitate pe care ar trebui sa o aiba cat mai mulți oameni politici este puterea de a recunoaște greșelile pe care le fac. Nimeni nu așteapta caința, dar oamenii au dreptul sa știe atunci cand greșim. Eu am greșit grav atunci cand l-am promovat și susținut pe Andrei Gerea. Am facut-o…

- ''Ordonanta Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale in vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Ea este o palma data democratiei. As fi mers mai departe si as fi spus ca este un adevarat atentat la democratie daca ea nu ar avea si prevederi pozitive, precum…

- ​2019 a fost un an bun pentru muzica româneasca. Așa e în fiecare an, de fapt. E o evoluție constanta. Apar din ce în ce mai mulți artiști buni la noi și piese care rivalizeaza pâna și cu alea din afara. Consumatorii au mai mult control asupra muzicii pe care vor s-o asculte,…

- Activitatea comitetului interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus.Pe data de 22 ianuarie, s a constituit comitetul interministerial pentru monitorizarea si managementul potentialelor infectii cu noul coronavirus, format din specialisti, sub coordonarea…

- A.C.S. CIPRIAN Sfantu Gheorghe a participat la Cupa Moș Hyperion care a avut loc la Brașov, in perioada 07 – 08 decembrie 2019. La concursul de inot care a fost destinat copiilor cu varsta intre 4-11 ani, au fost prezenti 380 de copii de la 22 de cluburi din țara: Baia Mare, Brașov, București, Constanța,…