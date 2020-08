Teasere noi cu Volkswagen ID.4: SUV-ul electric cu autonomie de 500 de kilometri va fi ... Volkswagen a publicat la inceputul lunii martie o serie de imagini sub camuflaj cu ID.4, care ofera o perspectiva buna asupra designului final al noului model electric. Constructorul german a revenit acum cu o serie de teasere pentru SUV-ul electric, iar cel mai interesant dintre ele este cel care arata designul farurilor. Imaginea scoate in evidența ca, la fel ca și hatchback-ul electric ID.3, viitorul ID.4 va utiliza faruri LED cu Matrix cunoscute sub numele comercial IQ... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

