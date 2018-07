Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani din localitatea Bistra, este cercetat penal dupa ce a distrus interiorul unui autoturism si a spart radiatorul unui utilaj agricol. De asemenea, a amenintat proprietarul acestora. Faptele au fost reclamate Politiei in 4 iulie. Potrivit IPJ Alba, in 30 iunie, seara, barbatul…

- Un barbat in varsta de 62 de ani, angajat al unei firme de colectare a deșeurilor din orașul Sacalaz, a murit decapitat, miercuri, dupa ce a fost prins sub un utilaj care presa carton. Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș a deschis o ancheta, transmite corespondentul Mediafax.Incidentul…

- Și-a otravit toata familia la masa. Patru copii cu varste intre 7 și 13 ani și un barbat de 53 de ani au murit.Incredibil de ce a recurs o femeie la un asemenea gest O femeie și-a otravit intreaga familia pentru ca, dupa cum a povestit, iși bateau joc de ea. Femeia de 28 de ani din India a pus otrava…

- Un șofer amețit bine de aburii alcoolului a intrat vineri, 1 iunie, cu mașina direct in bloc. Incidentul a avut loc pe strada Baba Novac din municipiul Constanța. O persoana a ramas incarcerata fiind nevoie de...

- Joi, 24 mai a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in aplicare un mandat de perchezitie la domiciliul unui barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de savarsirea mai multor infractiuni…

- Un barbat din Virginia, SUA, și-a uitat gemenii de cinci luni inchiși in mașina mai multe ore. Bebelușii au murit din cauza asfixierii și a caldurii insuportabile din interiorul autovehiculului, scrie Fox News.

- O echipa pirotehnica s a deplasat duminica la groapa de gunoi din localitatea Cristian, unde un sibian a gasit o bomba de aviatie, neexplodata, de 150 de kilograme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta citat de Agerpres.ro Pirotehnistii intervin pentru asanarea teritoriului. Bomba urmeaza…

- Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut masuri sporite de securitate la Aeroportul Sibiu, dupa ce doua persoane au sarit gardul si au incercat sa fure o masina. Initial, cei doi au declarat ca au vrut sa fure un avion. Muntean a amintit de Summitul Consiliului European de la Sibiu din 2019, cand…