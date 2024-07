Țeapa țepelor! Eolienele cumpărate de statul român aparțin tot firmelor străine Eolienele cumparate de companii ale statului roman sunt, de fapt, o mare țeapa. Acestea nu funcționeaza decat cu permisiune, monitorizare și mentenanța integrala a producatorului. Cu alte cuvinte, daca nu platești prețul cerut, oricat de piperat ar fi, sau daca nu joci cum ți se canta, turbina eoliana intra in proces de autodistrugere. Marii producatori […] The post Țeapa țepelor! Eolienele cumparate de statul roman aparțin tot firmelor straine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

