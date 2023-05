Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa activeze o clauza excepționala de salvgardare. Masura este valabila pana in data de 5 iunie. Asta inseamna ca tara noastra interzice importurile de grau, porumb, floarea- soarelui și rapița din Ucraina. Pe lista nu apare uleiul de floarea-soarelui Decizia a venit dupa ce…

- Comisia Europeana ia in calcul suspendarea importurilor din Ucraina pentru o lista de 10 produse. Așadar, care sunt produsele din Ucraina care nu vor mai ajunge in Romania. Ce a cerut țara noastra, prin vocea ministrului Agriculturii, Petre Daea. CE ia in calcul suspendarea anumitor produse din Ucraina.…

- PSD a cerut Guvernului sa elaboreze un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina, ca soluție de rezerva in cazul in care masurile promise de Comisia Europeana nu se vor concretiza „in timp util”. PNL-istii sustin ca masurile radicale nu vor rezolva criza cerealelor.…

- PSD subliniaza ca aceasta masura ar fi putut fi discutata in cadrul intrevederii de miercuri a ministrilor de comert din UE cu vicepresedintele CE care gestioneaza acest domeniu, la care au participat si ministrii agriculturii, daca domnul Cadariu nu ar fi fugit de responsabilitatea pe care o are in…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, referitor la solicitarea PSD privind suspendarea importurilor de cereale din Ucraina, ca orice masura care va fi luata va respecta regulamentul Uniunii Europene, pentru a nu afecta fermierii din Romania, mentionand ca tara noastra poate sa ia decizii impreuna…

