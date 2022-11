Țeapă prin metoda ”Acoperișul” în Alba: Cum a rămas un bărbat fără 20.000 de lei, după o înțelegere cu un meseriaș Țeapa prin metoda ”Acoperișul” in Alba: Cum a ramas un barbat fara 20.000 de lei, dupa o ințelegere cu un meseriaș Un barbat din Alba a fost victima unei escrocherii practicata de multa vreme. Este vorba despre clasica țeapa ”Acoperișul”. Mai exact o persoana se ințelege cu un meșter ii spune ca ii va repara acoperișul. Meșterul cere banii, iar apoi nu iși mai onoreaza promisiunea. De aceasta data meșterul a fost identificat, iar banii au […] Citește Țeapa prin metoda ”Acoperișul” in Alba: Cum a ramas un barbat fara 20.000 de lei, dupa o ințelegere cu un meseriaș in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

