Stiri pe aceeasi tema

- Conditii insalubre in zona de livrare a produselor KFC de la restaurantul din centrului Clujului au fost surprinse pe camera de un clujean. Filmuletul in care se pot vedea un soarece si mai multe tomberoane de gunoi langa persoanele care se pregateau sa livreze produsele fast-food a aparut in presa…

- Investitiile din sectorul energetic se vor traduce in cresteri de preturi dar solutia pentru resetarea problemei este atragerea de fonduri europene, a declarat, joi, intr-o dezbatere de specialitate, Corina Popescu - CEO Electrica. "Nu trebuie sa fim naivi si trebuie sa recunoastem ca investitiile din…

- Produse vestimentare susceptibile a fi contrafacute, in valoare de un milion de euro, aduse in tara noastra din Turcia, au fost depistate si confiscate de lucratori vamali si ai Garzii de Coasta la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, informeaza Agerpres . Garda de Coasta a informat luni, printr-un…

- Importurile masive de alimente, diverse interese privind eliminarea producției din gospodariile romanilor și lipsa de cercetare, sunt doar o parte dintre problemele cu care se confrunta Romania in ceea ce privește agricultura, considera Horia Cardoș,...

- Agro Ardeal, ajutat de pandemie, a reușit sa realizeze in 2020 cifre record. Cifra de afaceri realizata depașește 16.49 mil. euro, comparativ cu 13.36 mil. euro in 2019. Insa profitul este cel care inregistreaza creșteri fabuloase. Peste 1.013 mil. euro, fața de 391.613 mii in anul 2019. Numarul angajaților…

- Romanii au, in fiecare an, cel puțin trei motive de sarbatoare la data de 9 mai, chiar daca are una dintre cele mai mici speranțe de viața din UE și una dintre cele mai crescute mortalitați infantile. In fiecare an, la 9 Mai, sarbatorim Ziua Europei, dar pentru romani, aceasta zi are tripla semnificație.…

- Clujul si Bucurestiul nu mai sunt cele mai scumpe orase din Romania, cand vine vorba despre cosul de cumparaturi cu alimente de baza. Cosul de cumparaturi are preturi diferite in functie de oras, potrivit datelor oferite de INS si citate de Ziarul Financiar. Produsele luate in calcul sunt cartofii,…

- Cosul de cumparaturi are preturi diferite in functie de oras susține INS. Produsele luate in calcul sunt cartofii, morcovii, ceapa, laptele, branza și ouale. Pretul mediu al cosului de cumparaturi in Bucuresti este 53 de lei. La polul opus se afla Zalau unde pretul mediu este 78.4 lei, potrivit Mediafax.…