Teapa marca PSD. Consultantul politic al Vioricai Dancila la prezidentiale ameninta ca da PSD in judecata pentru datorii neplatite

- Consultantul Vioricai Dancila din campania pentru alegerile prezidentiale, Anton Pisaroglu, sustine ca nu a fost platit de catre liderii partidului si ameninta ca ar putea actiona PSD in judecata.Potrivit Europa Libera, Anton Pisaroglu, consultantul politic al Vioricai Dancila si al PSD in…

- "Tot proiectul s-a derulat conform cerințelor și cu avizul reprezentanților partidului, cu care am lucrat indeaproape și cu care am avut ședințe de lucru zilnice - șef de campanie, secretar general, responsabil comunicare. Am asigurat un pachet de servicii 360, care e susținut și documentat serios…

- Fostul prim-ministru si lider al PSD, Viorica Dancila, cere demisia lui Marcel Ciolacu, „pentru modul rușinos in care a umilit romanii”, referindu-se la adoptarea tacita a proiectului autonomiei Tinutului Secuiesc. „Este un precedent periculos și in egala masura jenant pentru Romania și pentru Parlament,…