Țeapa lui Iohannis: Fără bonusuri pentru medicii și asistentele Covid Promisiunea lui Iohannis de a da cate 500 de euro bonus pentru personalul medical implicat in Covid s-a dovedit a fi doar o țeapa. Și asta in primul rand pentru ca nimeni nu a primit pana acum niciun ban, iar in al doilea rand criteriile de alocare a bonusurilor sunt atat de confuze, incat prea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama unuia dintre bebelușii cu infecție COVID-19,la Maternitatea Odobescu din Timișoara acuza ca nu a primit nicio informare oficiala din partea reprezentanților DSP Timiș. Femeia spune ca a aflat ca bebelușul ei este bolnav de la un medic ginecolog. Tanara mamica a criticat și condițiile din unitatea…

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Caz incredibil la Piața Neamț. Medicii au refuzat sa il testeze pe un barbat bolnav de coronavirus de doua ori, deși acesta a mers la Urgențe și a cerut acest lucru.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis și Orban: STOPAȚI abuzurile și anchetele la adresa medicilor…

- Italia este una dintre cele mai afectate țari in urma pandemiei de coronavirus. Pana astazi, in peninsula s-au inregistrat peste 110.000 de cazuri de infectare, dintre care 13.155 au fost fatale. In nordul Italiei, mii de cadre medicale s-au infectat, in timp ce incercau sa salveze miile de pacienți.…

- Creșterea numarului de cazuri de imbolnavire tensioneaza și mai mult personalul medical. Tot mai multe cadre medicale ies public și cer cu disperare sa fie protejate ca sa poata ajuta pacienții.

- Unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a fost diagnosticat cu COVID-19. Barbatul nu a fost testat initial intrucat nu s-a incadrat in simptomatologia pentru Coronavirus comunicata de Ministerul Sanatatii, potrivit…

- Din cauza consumului rapid de materiale sanitare si de protectie individuala, personalul medical din spitale si cabinete intrevede deja o criza in acest plan. Medicii de familie spun ca au ajuns intr-o situatie limita, intrucat nu au de unde sa se aprovizoneze cu echipamente de protectie impotriva Covid-19,…

- Ramași singuri, dupa ce s-a decis suspendarea activitații in ambulatoriile de specialitate, medicii de familie atrag atenția ca sunt total neprotejați in fața riscului de a contracta Covid-19. In plus, așteapta de zile intregi reglementari care sa le permita sa acorde consultații prin telefon. Fara…