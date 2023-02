Țeapă imobiliară la Cluj. Escrocii au încasat 5 milioane de euro înșelând sute de persoane. Cum au procedat O metoda de inșelatorie ingenioasa a adus un prejudiciu imens la Cluj-Napoca. Sute de persoane au achitat banii in avans pentru apartamentele mult visate, iar ulterior au avut parte de o surpriza neplacuta. Inșelatorie pe piața imobiliara din Cluj. Cum au incasat niște escroci 5 milioane de euro de la sute de romani Peste 500 de cetațeni din județul Cluj au platit, in total, circa 5 milioane de euro pentru apartamente care s-au dovedit a avea locația intr-un ”bloc-fantoma”. In aceasta saptamana, trei suspecți au fost duși la audieri. Dintre aceștia, doi au fost arestați preventiv , fiind acuzați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

