ŢEAPA din cutiile de PATE! Cât ficat de porc se regăseşte, de fapt, în aceste conserve Infocons a transmis o alerta alimentara pentru pateurile de porc din supermarketuri. Autoritatea mentioneaza faptul ca produsele de acest timp sunt diluate și ca ingredientul de baza este apa, iar ficatul de porc se regasește in proportie de doar 15%. Astfel, potrivit ANPC, ficatul de porc se regaseste intr-o proportie cuprinsa intre 15 si 47% […] The post TEAPA din cutiile de PATE! Cat ficat de porc se regaseste, de fapt, in aceste conserve first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

