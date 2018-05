Stiri pe aceeasi tema

- Primul pas pe care trebuie sa-l faci pentru a-ti detoxifia organismul este sa inlocuiesti o masa cu un smoothie, scrie lyla.ro. Astfel, in loc de omleta sau cereale, bea un suc preparat din castravete, spanac, avocado, frunze de menta, kiwi, mar verde si suc de lamaie. Te va ajuta sa elimini toxinele…

- In urma analizelor probelor de cirese din import Turcia, prelevate saptamana trecuta si incorect etichetate „s-a infirmat prezenta pesticidelor imazalil si tiabendozol, dar a fost depistat un alt pesticid, dimetoat”, arata un comunicat transmis vineri de Autoritatea Sanitar-Veterinara (ANSVSA).

- Fructele ce conțin cea mai mare cantitate de zahar nu sunt cireșele, merele sau strugurii, ci curmalele. Ele conțin in medie 27 de grame de fructoza și glucoza in amestec la 100 de grame de fruct proaspat, scrie realitatea.net.

- O dieta la moda mai ales printre vedete poate sa faca si rau, nu doar bine. Smoothie, un suc de fructe si legume complex - si foarte sanatos in mod obisnuit - poate agrava problemele gastrice. Si, atentie, poate ingrasa. Fructele contin zahar si dau, in general, senzatia de foame.

- Spre deosebire de restul europenilor, in Romania peste 96% dintre noi suntem proprietari, in timp ce doar 2% dintre romani locuiesc in spatii inchiriate, restul locuind in case puse la dispozitie gratuit, potrivit datelor publicate de Eurostat.

- Calatoriile, arta, tehnologia, inelul de logodna sunt doar cateva dintre cheltuielile care, de cele mai multe ori, depașesc bugetul. Unde și cum le gasești, la un alt preț? Refolosește Cu alte cuvinte, nu fugi de licitațiile online , magazinele second-hand și produsele resigilate. Folosit nu inseamna,…

- Un salariu mediu de 110.000 bolivari pe saptamana reprezinta doar 50 de centi in Venezuela, din cauza nivelului la care a ajuns inflatia tarii, potrivit Bloomberg. Aceasta criza nu are precedent.