Țeapă! Decontarea UE pentru refugiații ucraineni, parțială și doar pentru 13 săptămâni Romania va plati din bugetul național aproape 19 milioane de euro, banii reprezentand contribuția țarii la intreținerea refugiaților din Ucraina. Din fonduri europene, vor fi decontate 100 de milioane de euro, insa banii au fost deturnați de la alocarea inițiala pentru doua programe importante, care vizau imbunatațirea situației tinerilor care nu sunt incadrați profesional și […] The post Țeapa! Decontarea UE pentru refugiații ucraineni, parțiala și doar pentru 13 saptamani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Executivul a aprobat astazi 3 hotarari privind acordarea de ajutoare umanitare de urgenta in sprijinul Republicii Moldova, al Ucrainei, dar si al refugiatilor ucraineni aflati in Romania, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.

- Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Cehia - statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina - vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri Comisia Europeana.

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- Cele mai multe fonduri, 562 de milioane de euro, au fost platite Poloniei, deoarece aceasta tara a primit cei mai multi refugiati ucraineni. Urmeaza Italia cu 452 milioane de euro si Romania cu 450 de milioane de euro.Platile au fost facute in cadrul Actiunii de coeziune pentru refugiatii din Europa…

- In fiecare saptamana, circa 300.000 de refugiati ucraineni solicita protectie temporara in UE, Norvegia sau Elvetia.Acest statut garanteaza drepturi importante precum permis de munca, acces la asistenta medicala, cazare si prestatii sociale pe o perioada de 1-3 ani.Doar un numar mic de persoane - in…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…

- Nr. 67 Oradea, 05.04.2022 COMUNICAT DE PRESA Decontarea cheltuielilor de cazare pentru refugiatii ucraineni La nivelul judetului Bihor, listele cu locatiile de cazare pentru cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, care sosesc in…

- In perioada 5-6 aprilie, Iulis Mall Cluj va gazdui Targul caritabil de Primavara #ReClothing. Banii stranși vor fi direcționați pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina. O mare parte din suma va fi alocata pentru amenajarea unui spațiu educațional dedicat copiilor acestora.