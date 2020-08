Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Popescu, o tanara din orasul argesean Topoloveni, ce a nascut in urma cu aproape doua saptamani, a povestit pe Facebook experienta teribila prin care a trecut in doua spitale din Arges din cauza unui test COVID-19 fals pozitiv. Povestea ei a devenit virala in mai putin de 24 de ore.

- „Atenționam opinia publica asupra unor informații false puse in circulație in limba romana, de pe platforme gazduite in Federația Rusa, care sunt propagate pe rețelele de socializare. Este cazul site-ului http://antenanews.xyz/, care obliga utilizatorul, pentru a putea citi conținutul materialelor,…

- Artistul plastic Christo, de origine bulgara, renumit pentru realizarile sale monumentale, a murit duminica la varsta de 84 de ani, au declarat colaboratorii sai pe contul sau de Facebook, relateaza AFP.

- ALERTA! A aparut escrocheria „Mega Image”. Cum va puteți feri de „țeapa” Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Un barbat care a inșelat cu bani mai multe persoane dupa ce le-a promis ca le poate ajuta sa se angajeze…

- Dan Negru a studiat prețurile din stațiunile de la malul marii, pentru sezonul 2020. In opinia omului de televiziune, in multe dintre cazuri, tarifele de la Marea Neagra sunt prohibitive. VOUCHERE DE VACANTA 2020. Ce se intampla daca firma da faliment "Oferta" care l-a determinat sa…

- Un jandarm cautat in Timiș din februarie, dupa ce a plecat din zona Complexului Sudentesc din Timisoara cu un taxi si nu a mai revenit, a fost gasit marți, inecat in Bega.Surse locale din Timiș au declarat, marți, ca trupul jandarmului a fost descoperit in Bega, scrie mediafax.ro. Citește…

- Directorul medical al Spitalului de Urgenta Calarasi a anuntat pe Facebook ca unitatea medicala are nevoie de medici de anestezie si terapie intensiva, aici fiind un singur medic anestezist, potrivit Mediafax.

- Costel Alexe cere „toleranța zero” pentru cei care defrișeaza padurile fara autorizație. Ministrul mediului spune ca depune eforturi pentru modificarea legislației silvice și inasprirea pedepselor. De asemenea, Alexe anunța ca se lucreaza la implementarea de noi tehnologii pentru supravegherea fondului…