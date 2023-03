Țeapă cu monumente funerare. Un bărbat din Câmpeni, cercetat de polițiști pentru înșelăciune Țeapa cu monumente funerare. Un barbat din Campeni, cercetat de polițiști pentru inșelaciune Polițiștii din Sebeș au identificat un barbat din Campeni care este banuit de inșelaciune. Ar fi postat un anunț pe internet prin care oferea servicii de confecționare și montare a monumentelor funerare, iar dupa ce ar fi incasat banii nu ar mai fi onorat obligația. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2023, polițiștii […] Citește Țeapa cu monumente funerare. Un barbat din Campeni, cercetat de polițiști pentru inșelaciune in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inșelaciune cu monumente funerare la Campeni: Cum a fost țepuit un barbat din Sebeș de 850 de lei Inșelaciune cu monumente funerare la Campeni: Cum a fost țepuit un barbat din Sebeș de 850 de lei Polițiștii din Sebeș au identificat un barbat din Campeni care este banuit de inșelaciune. Ar fi postat…

- Vineri, 3 februarie 2023, in jurul orei 07.30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Eroilor, din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Scandal intr-un local din Campeni: barbat agresat și mobilier distrus. Polițiștii au reținut o persoana Un barbat din județul Hunedoara a fost reținut de Poliție in urma unui scandal petrecut intr-un local din Campeni. Acesta l-ar fi agresat pe un barbat și ar fi distrus mobilier din local. Potrivit…

- Barbat din Galda de Jos, cercetat de polițiști dupa ce a condus prin Ighiu, fara permis, un ATV neinmatriculat Un barbat din Galda de Jos este cercetat de polițiști dupa ce a condus prin localitatea Ighiu, fara permis, un ATV neinmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie 2023, in jurul orei…

- Scandaluri in familie, de sarbatori. Doua femei din Cugir și Campeni, agresate de concubini Polițiștii din Alba au intervenit in doua situații de agresiuni impotriva femeilor, produse de sarbatori. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, la data de 02 ianuarie 2023, polițiștii din Cugir au fost sesizați…

- Un barbat din Campeni a baut și și-a batut soția, in noaptea de Ajun. Ce masuri au luat polițiștii Dupa ce a baut bine in ajun de Craciun, un barbat din Campeni și-a agresat soția. Femeia a sesizat oamenii legii, iar dupa ce aceștia au intervenit, barbatul s-a ales cu un dosar penal pentru violența…

- La data de 25 decembrie 2022, in jurul orei 01.10, polițiștii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 30 de ani, din comuna Miraslau, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valcele din Aiud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Barbat din Cugir, cu mandat de executare pentru ultraj, reținut de polițiștii din Alba. A fost depus la Penitenciarul Aiud Un barbat din Cugir, cu mandat de executare pentru ultraj, a fost reținut de polițiștii din Alba. A fost depus in Penitenciarul Aiud. La data de 14 decembrie 2022, in jurul orei…