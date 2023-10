Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat 5 perchezitii in judetul Prahova. Sunt vizate persoane banuite de falsificare de monede straine, punerea in circulație de valori falsificate straine și inșelaciune. Polițiștii au documentat activitatea infracționala a…

- Doua femei din București au fost reținute dupa ce au facut cumparaturi in magazine din județe diferite cu bancnote false de 100 de lei. Cele doua fete, de 23 și 24 de ani, ar fi cumparat produse alimentare din doua localitați din Dambovița. Ulterior, forțele de ordine le-au prins pe cele doua in Targoviște,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu Cod galben…

- Sute de apeluri false la 112 au fost inregistrate in județul Buzau, de la inceputul acestui an, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 500.000 de lei. Printre exemple se numara și cazul unui tanar din Naeni, care a cerut sprijinul Poliției declarand ca a fost talharit pe strada, in orașul Buzau…

- O femeie din Buzau care era ținuta captiva de un turc, pentru rascumparare, intr-un apartament din Germania, a fost salvata la timp de polițiști, in urma unor schimburi de informații cu specialiștii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau.

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in șase județe din țara.Potrivit ANM, sunt vizate județele Constanța, Tulcea, Braila, Buzau, Prahova și Ialomița. In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin…

- Tragedie in comuna buzoiana Naeni. In aceasta seara, pompieri din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgența Buzau și Prahova au intervenit pentru extragerea a patru persoane cazute intr-o fantana de pe raza localitații Fințești, comuna Naeni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala…

- Cod portocaliu de canicula in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și in sudul Moldovei, incepand de luni, care va afecta 20 de județe. De asemenea, pentru restul țarii va fi valabila o avertizare de cod galben de caldura. Luni, va fi canicula in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, precum și in sudul Moldovei,…