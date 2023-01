Țeapa contoarelor inteligente. Facturile, umflate de fluctuațiile de tensiune Tot mai mulți romani au ajuns sa se planga de noile contoare inteligente pentru energie, care au reușit sa le dubleze, pur și simplu, facturile. Specialiștii din sector spun ca acestea ar masura și micii consumatori, pe care contoarele clasice nu ii sesizau, insa, peste acest lucru, cei mai mulți kilowați in plus provin de […] The post Țeapa contoarelor inteligente. Facturile, umflate de fluctuațiile de tensiune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

