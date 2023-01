Țeapa Bismobil Kitchen confirmată oficial: Nu mai avem bani în conturi!/ Poliția a deschis anchetă penală. Ce pot face păgubiții Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Cluj-Napoca a intocmit un dosar de cercetare penala in legatura cu firma Bismobil Kitchen. Pagubiții au platit avansuri, in medie de 6.000 de euro, dar au ramas fara bani și fara mobila de bucatarie comandata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

