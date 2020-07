Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Rosalinda sunt doua fete beneficiare ale Centrului de Copii de la Teaca. Acestea au plecat in nenumarate randuri din Centru, dar au fost gasite și aduse inapoi. Acum au plecat impreuna, fiind cautate de doua saptamani. Polițiștii din intreaga țara sunt pe urmele a doua fete din Centrul de Copii…

- La el acasa, in Lunca Cetatuii, politistii au gasit parcat un BMW seria 5, iar in casa, ascunsi, 36.000 de euro si 84.500 lei. Banii fusesera pusi deoparte, pentru zile negre. Acesta cat si unul dintre colaboratorii sai, Iustin Zamfirache, de 25 de ani, vindeau o tigara cu etnobotanice cu suma de 15…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au intervenit sambata la un supermarket situat pe bulevardul Unirii, dupa ce au fost sesizați ca agentul de paza a surprins o persoana care a trecut pe langa casele de marcat fara a achita produse pe care le-a luat de pe rafturile magazinului. La…

- Politistii si procurorii DIICOT au retinut un barbat de 39 de ani, liderul unei grupari care se ocupa cu transportul de droguri de risc din Spania, in Romania. Drogurile erau ascunse in colete expediate din Malaga.

- Captura de proporții in plina stare de alerta. Polițiștii de la Punctul de trecere a frontierei Calafat au gasit ascunse in cabina unui camion condus de un bulgar aproximativ 50 de kilograme de heroina. Acesta a spus ca geanta in care au fost gasite drogurile i-a fost data de un prieten ca sa o duca…

- Procurorii DIICOT din Oradea au retinut un barbat pentru 24 de ore, dupa ce in masina lui au fost descoperite droguri, la un control efectuat de politistii de frontiera in Vama Bors. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatul J.S. a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de introducere…

- Trei barbați sunt banuiți de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din Timiș au gasit arme in locuințele unor barbați. Unul dintre aceștia are 80 de ani. Polițiștii au gasit arme, dar și o luneta. In 18 și 19 mai, in urma unor acțiuni…

- Politistii au confiscat doua kilograme de bijuterii și zeci de mii de lei și euro, in urma a trei percheziții in județul Bistrița-Nasaud, la persoane acuzate de șantaj și camatarie, informeaza Mediafax.