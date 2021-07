Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul David Popovici a stabilit un record la 200 metri liber al Campionatele Europene pentru juniori de la Roma. Calificat lejer de dimineata in semifinale (timp 1:50.01), David Popovici s-a calificat cu primul timp in marea finala – 1:45.26 – si a stabilit un nou record mondial, european…

- Sportivul roman David Popovici a doborat vineri recordul mondial de juniori in proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, prilej cu care s-a calificat si in finala probei. Dupa ce a corectat de doua ori in decurs de cateva zile recordul mondial la 100 m liber,…

- Dupa ce joi a stabilit recordul mondial în proba de 100 m liber, David Popovici a doborât recordul mondial și la 200 metri liber, la Campionatele Europene pentru juniori de la Roma.Calificat lejer de dimineata în semifinale (timp 1:50.01), David Popovici s-a calificat cu primul…

- David Popovici continua sa scoata rezultate de-a dreptul fantastice la Campionatul European de inot pentru juniori de la Roma. Acesta a reușit sa-și treaca in palmares o medalie de aur, dupa o cursa de senzație in proba de 100 metri liber. Practic, sportivul in varsta de 16 ani s-a incununat din nou…

- ​David Popovici, care a stabilit joi un nou record mondial de juniori la natatie în proba de100 m liber, a declarat ca urcând pe prima treapta a podiumului a trait cea mai mare satisfactie pe care o poate avea un sportiv, dar trebuie sa se concentreze în continuare si ca nu se lase…

- David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma, cu un nou record mondial de juniori, informeaza Agerpres.Popovici a fost cronometrat în finala…

- Sportivul roman David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, cu un nou record mondial de juniori. Popovici a fost cronometrat in finala cu timpul de 47 sec…

- Romania a cucerit medaliile de argint in proba masculina de stafeta 4x100 m liber, marti, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, prin David Popovici, Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu, cu timpul de 3 minute 19 secunde și 93 de sutimi.