- Canotajul romanesc merge cu incredere la Tokyo si cu dorinta de a castiga din nou aurul olimpic pentru Romania. Ultima data cand sportivii romani au prins primul loc pe podium a fost in Beijing, in 2008. In Japonia, canotajul romanesc va fi cel mai bine reprezentat.

- Serena Williams a anunțat, duminica, în cadrul unei conferințe de presa ca nu va lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu mai bine de o luna în urma, tenismena anunța ca nu va participa la Olimpiada daca nu va putea fi lânga fiica ei, Olympia, pe parcursul competiției. “Nu…

- Japonia și Statele Unite fac aranjamente pentru ca Jill Biden sa viziteze țara asiatica în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Șansele ca președintele Joe Biden sa fie și el prezent sunt foarte mici însa. Cotidianul nipon Yomiuri Shimbun susține ca Jill Biden ar putea participa…

- Pe 23 iunie, este sarbatorita Ziua Olimpica, unul din puținele evenimente care se organizeaza concomitent in peste 200 de țari ale lumii. Totodata, din 23 iunie mai raman doar 30 de zile pana la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020. Comitetul Național Olimpic și Sportiv a decis…

- Miile de voluntari care se inscrisesera pentru a lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au retras de frica sa nu se infecteze cu COVID-19, relateaza CNN . Deși decizia acestora ii ingrijoreaza pe organizatorii Olimpiadei, o alta amanare a competiției este exclusa, scrie Reuters . Cei 10.000 de…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca organizatia pe care o conduce scrie istorie dupa ce a calificat 36 de canotori la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Scriem istorie, pentru ca trimitem cei mai multi canotori romani la Olimpiada dupa momentul introducerii regatelor…

- Majoritatea japonezilor se pronunța pentru amanarea sau anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate sa se desfașoare intre 23 iulie si 8 august, scrie luni publicația Business Insider . Autoritațile sunt inca decise sa mearga mai departe, dar numarul infectarilor crește alarmant, iar ritmul…

- Larisa Iordache, 24 de ani, a acces la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Japonia, dupa un concurs cu emoții in calificarile Campionatelor Europene de la Basel, noteaza Gazeta Sporturilor . Sportiva a dezvaluit ca a concurat joi, 21 aprilie, cu o stare „subfebrila”, dar „mi-am indeplinit visul”. La Europenele…