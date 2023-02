Teambuilding- varianta educațională nemțeană. Directorii de școli scoși la socializare la pensiune, cu haine adecvate și șofer Luna februarie a debutat pe grupul de whatsapp al directorilor de școli din Neamț cu un anunț care a produs un pic de agitație benefica. La orele amiezii a fost recepținat urmatorul mesaj:Evident ca toți au inceput sa-și puna intrebari, firești, la urma urmei. E zi de joi, ora e nepotrivita pentru o ședința cu haine groase, care ar putea fi tema? S-au dat tot felul de interpretari, o fi vorba despre influența incalzirii globale asupra sistemului de invațamant nemțean? O fi fost introdusa prin noul pachet al legilor educației obligativitatea ca directorii de școli sa invețe sa schieze și sa joace… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an, au precizat, pentru Agerpres, surse din partid.Conform surselor citate, sedinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac."Este…

- La Centrul Eparhial din Suceava va avea loc sambata, 28 ianuarie 2023, Ședința anuala de lucru a Adunarii Eparhiale, care va fi prezidata de catre Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Calinic, impreuna cu Preasfințitul Parinte Episcop-Vicar Damaschin Dorneanul și Preacucernicul parinte Vicar ...

- Emisiunea ”Cafeaua de dimineața” de pe mesagerulneamt.ro a reușit sa schimbe, la propriu, cifrele prezentate publicului referitoare la bugetul județului. Pe data 17 ianuarie, pe site-ul Consiliului Județean Neamț, la rubrica ”Cultura, recreere și religie” Teatrul Tineretului nu aparea la secțiunea cheltuieli.…

- UPDATE – ora 19:45 „Avand in vedere avertizarile meteorologilor, lucratorii din cadrul SDN Buzau, aparținand de DRDP Buzau, patruleaza si acționeaza preventiv cu material antiderapant pe drumurile naționale de pe raza județului Buzau. Pana la aceasta ora nu s-a semnalat formarea poleiului și nici alte…

- REȘIȚA – Ioan Popa face apel la judecatorul sindic sa dinamizeze procesul de vanzare a activelor firmei Turist Semenic. Asta deoarece, potrivit legii, lichidatorul are obligația sa scoata la vanzare cladirea-ruina din centrul orașului și, daca aceasta nu se vinde, prețul acesteia va cobori in mod repetat…

- Astazi are loc o sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Carei, de la orele 13,00, care se va desfașura in Sala Festiva a Primariei Municipiului Carei. Evident ca nu pentru acordarea de mici cadouri copiilor așa cum se proceda pana acum ci pentru mari atenții apropiaților din grupul…

- Așa cum ne-a obișnuit deja, primarul evazionist ține la secret toate ședințele de CL unde inițiaza proiecte ce …scarțaie, de parca ar fi la societatea sa privata….inainte de a le falimenta prin proasta conducere. Primarul nu a facut nici acum cunoscut daca și cand a platit la bugetul local datoriile…

- Ministerul Apararii va primi anul viitor 2,5% din produsul internt brut, asa cum a anuntat presedintele Romaniei dupa invazia Rusiei in Ucraina. Potrivit unor surse, va crește și bugetul Ministerului Muncii, pentru a putea plati pensii si alocatii majorate.