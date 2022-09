Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu – ministrul Apararii spune ca au fost incepute doua tipuri de proiecte privind mobilizarea rezerviștilor, iar condițiile de incadrare s-au simplificat. „Am inceput doua tipuri de proiecte. Este clar ca dupa 1 ianuarie 2007 nu s-au mai facut incadrari in Armata, rezerva a inceput sa imbatraneasca,…

- Potrivit unui proiect de lege, romanii care refuza sa primeasca ordinul de incorporare in cazul starii de asediu sau de razboi risca amenzi de peste 8.000 de lei.Se schimba legea privind pregatirea populatiei pentru aparare. Se anunta amenzi uriase pentru cei care refuza sa primeasca ordinul de chemare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata ca asteapta sa fie pusa in aplicare, incepand cu luna septembrie, legea care permite vanarea cormoranilor, despre care spune ca au ajuns sa manance "mai mult peste decat romanii", scrie Agerpres.

- In vederea unei intreruperi totale a aprovizionarii cu gaz rusesc, Comisia Europeana propune un plan cu trei „S”: substituire, solidaritate, sobrietate. Dar unele state resping deja acest plan. Comisia Europeana anticipeaza o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusești și propune un plan de reducere…

- Romanii plecați in strainatate vor avea la dispoziție nu mai mult de 15 zile sa se intoarca in țara in cazul declanșarii unui razboi, potrivit unui proiect de lege publicat marți, 5 iulie, de Ministerul Apararii Naționale (MApN).Noua lege reglementeaza recunoașterea executarii serviciului militar de…

