Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de locuinte si-a pastrat in 2021 trendul ascendent din ultimii ani, inregistrand 9.587.200 de unitati, in crestere cu 66.100 (+0,7%), fata de sfarsitul anului 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Cresterea „intrarilor” in fondul…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere cu 6,5% in primul trimestru al anului, raportat la perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, in timp ce fata de trimestrul precedent a urcat in termeni reali cu 5,2%, potrivit datelor provizorii publicate…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a inregistrat o crestere cu 6,5% in primul trimestru al anului, raportat la perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, in timp ce fata de trimestrul precedent a urcat in termeni reali cu 5,2%, potrivit datelor provizorii (1)…

- Produsul Intern Brut din primele 3 luni ale acestui an a fost de 272,33 miliarde de lei,in creștere – in termeni reali – cu 6,5 % fata de trimestrul I 2021, a transmis miercuri Institutul Național de Statistica. Creșterea a fost susținuta de consumul individual și de cel al administrației publice.

- Astfel, cei care nu au completat pana acum chestionarul online mai au la dispoziție 2 saptamani. Autorecenzarea se poate face in continuare online pe www.recensamantromania.ro, pana in 27 mai! Ca și pana acum, autorecenzarea se poate face acasa sau intr-unul dintre punctele de autorecenzare…

- Populația a inceput sa faca economie la electricitate. Consumul casnic la energie electrica a fost mai mic cu 4,4% in perioada ianuarie-martie 2022, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 12 mai, ca este datoria Guvernului sa vina cu masuri concrete pentru a combate cresterea inflatiei, cauzata in principal de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . „Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la…